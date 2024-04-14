نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء تطبيق الدوام الصيفي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الدوام الصيفي غدا الاثنين المقبل في معظم الإدارات التعليمية بالتزامن مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

بداية الدوام الصيفي

وأعلنت إدارة تعليم ⁧القصيم⁩ اعتماد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي اعتبارًا من الاثنين 6 شوال، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين 6:30 صباحًا، والبنات 6:15 صباحًا.

وفي تعليم الجوف يبدأ الاصطفاف الصباحي 7 صباحًا في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا حسب التوقيت الصيفي.

أما في مدارس تعليم عسير فسوف تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.

وسيكون موعد الاصطفاف الصباحي في تعليم الجوف عند الساعة 7 صباحًا.

أما في تعليم عسير فسيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا والحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.

التقويم الدراسي

وبحسب التقويم الدراسي فإن بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر ستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024، كما سيشهد الفصل الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 23/10/1445 الموافق 02/05/2024 فيما ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.