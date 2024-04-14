نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء تطبيق الدوام الصيفي في السعودية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبدأ الدوام الصيفي غدا الاثنين المقبل في معظم الإدارات التعليمية بالتزامن مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
بداية الدوام الصيفي
وأعلنت إدارة تعليم القصيم اعتماد بداية العمل بتوقيت الدوام الصيفي اعتبارًا من الاثنين 6 شوال، حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي للبنين 6:30 صباحًا، والبنات 6:15 صباحًا.
وفي تعليم الجوف يبدأ الاصطفاف الصباحي 7 صباحًا في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 7:15 صباحًا حسب التوقيت الصيفي.
أما في مدارس تعليم عسير فسوف تبدأ الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.
وسيكون موعد الاصطفاف الصباحي في تعليم الجوف عند الساعة 7 صباحًا.
أما في تعليم عسير فسيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا والحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.
التقويم الدراسي
وبحسب التقويم الدراسي فإن بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر ستكون يوم 06/10/1445 الموافق 15/04/2024، كما سيشهد الفصل الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 23/10/1445 الموافق 02/05/2024 فيما ستبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 04/12/1445 الموافق 10/06/2024.