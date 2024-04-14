نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار على معظم الأنحاء السعودية منتصف الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقع مركز طقس العرب أن تشهد السعودية حالة مطرية منتصف الأسبوع الجاري، تؤثر على أجزاء من المملكة، مع تركز تأثيرها على المنطقة الشرقية.

حالة الطقس في السعودية

وقال المركز إنه بالرغم من الاستقرار المؤقت على الطقس يوم الأحد، إلا أن يوم الاثنين سيحمل تغيرات جذرية على الطقس، إذ يُتوقع أن تبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير على القيصومة في شمال شرق المملكة مع ساعات دوت الخليج، تتسع نهار الاثنين لتشمل أجزاء مختلفة من الجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن وشرق تبوك وعموم المنطقة الشرقية وحائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض بما فيها العاصمة.

وتابع المركز أنه خلال ساعات ليل الاثنين ونهار يوم الثلاثاء تنتقل جل الحالة الماطرة لتتركز على المنطقة الشرقية، بحيث تشتد الهطولات المطرية الرعدية على الأجزاء الساحلية والداخلية من المنطقة الشرقية، وتهطل الأمطار بغزارة، تترافق بزخات من البَرَد الكثيفة أحيانًا.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.