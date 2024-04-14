خبر صادم لسكان هذه المناطق يحرمهم فرحة العيد ويجبرهم على المغادرة .. فما حقيقة الامر

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رياض - احمد صلاح - أعلنت أمانة مدينة الرياض عن بدء مرحلة جديدة من مشروع إزالة الأحياء العشوائية في مدينة الرياض، حيث تم الكشف عن جميع الأحياء التي سيتم إزالتها خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة للقضاء على الأحياء العشوائية وتحسين المظهر العام للمدينة والتغلب على كافة المخالفات البيئية، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك العديد من الأسباب التي دفعت الدولة لإزالة هذه الأحياء، وهذه المبادرة هي حيث أنها من أبرز المبادرات، ونقدم أسماء الأحياء التي ستتم إزالتها في الفترة القادمة.

خريطة إزالة أحياء الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء الأحياء التي ستتم إزالتها من أجل إنشاء مباني جديدة وتحسين المشهد العام في جميع مناطق المملكة، وتم تحديد أسماء هذه الأحياء على النحو التالي:

حي الطويق ويعود سبب الإزالة أن هذا الحي مكتظ بالسكان ولا يلبي الاحتياجات الأساسية للحياة.

حي الوزارة يعد هذا الحي سيء التنظيم وتحتاج جودة الخدمات فيه إلى تحسين.

منطقة العوالي لا توجد خدمات صحية في هذه المنطقة والعديد من السكان من ذوي الدخل المنخفض.

حي ملقا عملية التعليم في هذا الحي ضعيفة وهناك حاجة لتحسين جودة وكفاءة عملية التعليم وتحسين المناطق المبنية الفقيرة في الحي.

أهداف إزالة الأحياء العشوائية في الرياض

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن أهدافها الرئيسية تحسين المظهر العام للمدينة والمملكة ككل ورفع مستوى الدولة:

تحسين البنية التحتية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

القضاء على العشوائيات.

تحسين جودة الحياة في الرياض، حيث تعد الرياض من أهم المناطق في المملكة العربية السعودية وأكثرها حيوية.

تشير الدراسات إلى أن العشوائيات تمثل 1% فقط من إجمالي مساحة المملكة.

وتحاول الحكومة السعودية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على البنية التحتية في هذه المناطق.

كما تحاول أيضاً حماية سبل عيش المواطنين المتضررين من عمليات الإزالة.

ما هي أفضل الأحياء في الرياض؟

تشمل أفضل الأحياء في الرياض حي الصحافة في شمال الرياض وحي المالكة في نفس المنطقة وحي الياسمين.

ما هي أكبر منطقة سكنية في الرياض؟

حي الفرسان هو أكبر منطقة سكنية في الرياض، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 35 مليون م2.

كم عدد مدن الرياض؟