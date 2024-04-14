انت الأن تتابع خبر حساب المواطن يعلن تبكير صرف الدفعة 78 لشهر مايو شاملًا زيادة ملكية في هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن برنامج حساب المواطن عن تغييرات في صرف الدفعة الـ 78 لشهر مايو، ويعد هذا هو التغيير الثاني خلال شهرين متتاليين، حيث تم تسريع صرف دفعة شهر أبريل ليتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، وهذه المرة سيتم تسريع صرفها بالمثل ليتم صرفها قبل ذلك، حيث أكد البرنامج أن المساعدات سيتم تحويلها إلى حسابات المستفيدين يوم الخميس.

موعد صرف حساب المواطن لشهر مايو

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد صرف دفعات المساعدة هو يوم 10 من كل شهر بالتقويم الميلادي، على ألا يتزامن الموعد مع عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وأن صرف مساعدات شهر مايو سيتم يوم الخميس 9 مايو 2024 بإذن الله، حيث يتزامن ذلك التاريخ مع يوم الجمعة وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع.

صرف الدعم الإضافي للعائل والتابع

كما أكد البرنامج على استمرار صرف الدعم الإضافي المؤقت لرب الأسرة ومن يعولهم إلى جانب الدعم ، ويقدر المبلغ بالآتي:

720 ريال سعودي لرب الأسرة.

360 ريال سعودي للمعالين الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر.

216 ريال سعودي للمعالين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يستخدم البرنامج آلة حاسبة تقديرية لتحديد مبلغ الدعم للأسرة والمعالين بدقة، بحيث يعرف المستفيدون من الدعم المبلغ الذي يحصلون عليه كل شهر بالضبط:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة حساب المواطن من هنا.

ينقر المستلم على مربع السياسة من الخيارات المعروضة على الشاشة.

ثم ينقر بعد ذلك على مربع حاسبة التقدير.

يقوم المستفيد بالإجابة على جميع الأسئلة بدقة وبشكل صحيح، دون تفسير خاطئ.يحدد المستفيد بعد ذلك حالته في البرنامج - رب الأسرة أو الفرد المستقل.

إذا كان رب الأسرة، فيجب عليه تحديد البيانات الخاصة بمن يعولهم.

بعد ذلك، يتم جمع دخل الأسرة وإدخاله عند الاقتضاء.

أخيراً، انقر على "احسب" لمعرفة مبلغ الدعم الشهري.

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