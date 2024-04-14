انت الأن تتابع خبر "‏الدفاع المدني": استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد حتى الأربعاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن وجوب أخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين وإلزامهم بالبقاء في مناطق آمنة وعدم الاقتراب من مناطق تجمع المستنقعات المائية والسيول، وعدم ممارسة رياضة السباحة في هذه المناطق لما يحيط بها من مخاطر، وذلك نتيجة توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد حتى الأربعاء المقبل، وإليكم أهم التفاصيل.

هطول أمطار رعدية من الأحد حتى الأربعاء

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة التي يتم توضيحها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يأتي هذا التحذير نتيجة التوقعات التي تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من الأحد حتى الأربعاء المقبل.

أمطار ورياح شديدة تشهدها منطقة الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي أن منطقة الرياض ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتسبب في جريان المياه والسيول وهطول البرد، كما ستتأثر برياح شديدة السرعة محملة بالأتربة والغبار.

وتتضمن منطقة الرياض العاصمة والغاط والشقراء، وثادق، ومرات، والدرعية، و الزلفي، المجمعة، ورماح، وضرما، وحريملاء، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والخرج، ووادي الدواسر، والحريق، والجوف، ومناطق الحدود الشمالية، والشرقية، ونجران، وحائل، وعسير، والقصيم، أما بالنسبة لمنطقة الباحة من المتوقع تأثرها بهطول أمطار متوسطة.

أمطار خفيفة في منطقة مكة المكرمة

أشار الدفاع المدني السعودي أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة سينتج عنها سيول وهطول البرد ورياح نشطة محملة بالأتربة والغبار، وتتضمن منطقة مكة المكرمة ميسان، والعرضيات، وأضم.

كيف اكلم الدفاع المدني؟

يمكنك التواصل مع الدفاع المدني السعودي على الواتساب المجاني من خلال الرقم الموحد لخدمة العملاء 1445.

متى نحتاج الدفاع المدني؟

يمكن الاستعانة بالدفاع المدني من أجل مكافحة الحرائق، والمساعدة في عملية الإنقاذ، وتوفير الإسعافات الأولية للأشخاص.

ماذا يسمى الدفاع المدني؟