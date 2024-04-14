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أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عن شهر مايو 2024 – 1445

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن، حيث زادت التساؤلات خلال الآونة الأخيرة عن موعد الصرف عن شهر مايو 2024، وكما هو متبع ومتعارف عليه فيما يخص حساب المواطن فإن موعد صرف الدعم يكون دائما في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ما لم يتعارض ذلك مع إجازة أو عطلة رسمية، وهو ما حدث بالفعل عن شهر أبريل الجاري، وسنتعرف خلال الفقرات التالية موعد صرف الدفعة 78 وطريقة الاستعلام عن الأهلية، وقيمة الدعم الخاص بحساب المواطن.

موعد صرف دفعة حساب المواطن القادم



هذا وقد حدد وزارة الموارد البشرية بالمملكة موعد صرف الدفعة 78 من حساب المواطن، حي سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، نظرا لأن يوم 10 مايو يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية.



زادت التساؤلات خلال الآونة الأخيرة عن موعد الصرف عن شهر مايو 2024، وكما هو متبع ومتعارف عليه فيما يخص حساب المواطن

تعرف على قيمة الدعم المقدم بحساب المواطن

قيمة الدعم المقدم لكل فئة:

– رب الأسرة: نحو 720 ريال

– التابع (فوق 18 عام): نحو 360 ريال

– التابع (تحت 18 عام): نحو 206 ريال



إجراءات الاستعلام عن الأهلية بحساب المواطن



– الدخول إلى منصة برنامج حساب المواطن.

– ثم يتم الضغط النقر على الجزء الخاص ب “استعلام عن نتائج الأهلية”.

– إدخال رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي.

– الضغط على “استعلام” لمعرفة الأهلية.

تعرف على الشروط الخاصة بالحصول على دعم حساب المواطن

والآن سنستعرض الشروط الرئيسية للحصول على دعم برنامج حساب المواطن في السعودية:

1. الجنسية السعودية: يجب أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية.

2. التسجيل في البرنامج: على المستفيد التسجيل في برنامج حساب المواطن وإكمال جميع البيانات المطلوبة.