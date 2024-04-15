أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر.. الطريقة والخطوات

تعد منصة أبشر من أهم المنصات الالكترونية التي تتزايد عنها عمليات البحث، حيث يمكن لأصحاب السيارات الإستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر وذلك حرصًا من الحكومة السعودية على تجنب الإزدحام والتوتر داخل المكاتب والهيئات الحكوميةـ كما يمكن للمواطن السعودي أيضًا تقديم اعتراض على المخالفات المرورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على رابط الإستعلام وخطوات تقديم الإعتراض

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر



زيارة الموفع الرسمي لمنصة أبشر على الإنترنت.

اضغط على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب على المنصة.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم اضغط على طريقة الاستعلام المناسبة لك سواء برقم السيارة أو عن طريق رقم الهوية.

ادخل رقم الهوية أو رقم السيارة.

ثم اضغط على أيقونة ” استعلام”

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.



خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية



حيث يمكن للمواطن السعودي تقديم اعتراض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر وذلك مكن خلال اتباع الخطوات الآتية:



زيارة منصة أبشر على الإنترنت.

حدد خدمة أبشر للأفراد.

ثم ادخل البيانات المطلوبة مثل الإسم ورقم المرور.

اختر الخدمات الالكترونية ثم اضغط على أيقونة المرور.

ادخل كافة البيانات المطلوبة.

حدد سبب الاعتراض.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.

ما هي شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

ويجب على المتقدم أن ينتبه للشروط التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية، وهي:

لا يمكن للمواطن تقديم اعتراض على مخالفة مرورية قد سبق له الاعتراض عليها.

لا يمكن الاعتراض على مخالفتين في نفس التوقيت.

يجب على المتقدم أن يقدم اعتراض على المخالفة المرورية خلال شهر من تاريخ اصدارها.

