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أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن استحقاق دعم ريف وطريقة تقديم الاعتراض 1445

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة طريقة وخطوات الاستعلام عن استحقاق دعم ريف، وهو أحد أهم البرامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه السعودية والتي تهدف إلى تطوير البيئة الريفية في المملكة ودعم المشروعات الريفية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وكذلك النهوض بهذا القطاع والمواطنين العاملين فيه بمختلف قطاعاته.

الاستعلام عن استحقاق دعم ريف



يمكنك الآن الاستعلام عن استحقاق دعم ريف إن كنت من مستحقي الدعم أو الراغبين في الحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:



أولًا: عليك الدخول إلى منصة ريف من هنا.

ثانيًا: عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

ثالثًا: عليك الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

رابعًا: قم بالدخول إلى “الاستعلام عن دعم ريف”.

خامسًا: قم باستكمال البيانات المطلوبة للتسجيل.

سادسًا: عليك الآن أن تقوم بالضغط على “بحث”.

أخيرًا ستظهر أمامك النتائج الخاص بحسابك.

أما إن كنت ترغب في التسجيل فعليك أن تقوم بالتالي:

من خلال منصة دعم ريف.

قم بإنشاء حساب جديد.

استكمل بيانات حسابك.

وبعدها قم بكتابة الرمز المرئي في المكان المحدد.

الآن قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعدها استكمل عملية التسجيل واضغط على إرسال الطلب.

الآن يمكنك تحديد الدعم الذي ترغب في الحصول عليه وتقدم الطلب من خلال الموقع.



شروط الحصول على دعم ريف



هناك عدة شروط حددتها الوزارة من أجل الحصول على الدعم، وتلك الشروط هي:

أن تكون سعودي الجنسية.

ألا تكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص.

أن يكون لديك بالفعل مشروع قائم على البيئة الريفية.

أن تكون مقيمًا داخل المملكة.

ألا يتعدى دخلك الشهري 6000 ريال سعودي.

أن تمتلك المهارة لإدارة مشروعك.

إليك الفئات المستهدفة من دعم ريف:

منتجي العسل.

مزارعي الورود.

العاملين في قطاع البن.

أصحاب المحاصيل البعلية.

العاملين في قطاع الفواكه.

مربي المواشي.

الأسر الريفية المنتجة.

العاملين في قطاع الأسماك.

مزارعي الفواكه الاستوائية.