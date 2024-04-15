انت الأن تتابع خبر قبل قدومه/.. ما هي مواعيد الدوام الصيفي بمدارس المملكة العربية السعودية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد الدوام الصيفي بمدارس المملكة العربية السعودية 1445، حيث يتم تكليف العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس لتوفير أكبر قدر في الكهرباء بالإضافة إلى إعطاء الطلاب فرصة أكبر للتعلم في ساعات النهار وسهولة الانتقال من مكان لآخر وغيرها، الجدير بالذكر هو أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الراحة إلى الطلاب ولذلك يتم عمل تقويم صيفي وآخر شتوي وكذلك توقيت خاص بشهر رمضان.

مواعيد الدوام الصيفي بمدارس المملكة

عند تطبيق أي توقيت سواء صيفي أو شتوي في المملكة العربية السعودية فإنه يجب الإشارة إلى أن الهدف الأسمى منه هو راحة الطلاب، وهذا مثلما يحدث في شهر رمضان المبارك والذي يتم تقليل عدد ساعات العمل والدراسة به من أجل أن يستطيع الطلاب الاستيعاب بدرجة كبيرة وخاصة في الصيام.

والآن سوف يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي والذي يجعل عدد ساعات النهار أطول من عدد ساعات الليل، حيث يبدأ العمل بالدوام الصيفي بداية من يوم 6 شوال 1445 والذي يوافق يوم 15 أبريل 2024، على أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية العام الدراسي يوم 4 ذو الحجة 1445 الموافق 10 يونيو 2024.

مواعيد الحصص بالدوام الصيفي في السعودية

من المؤكد أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في المدارس بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يوم 6 شوال 1445، وبناء عليه تقرر أن يكون وقت بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 6.15 صباحًا، وتستمر الحصة لمدة ربع ساعة كاملة ومن ثم تبدأ الحصة الثانية 6.30 صباحًا.

متى تبدأ الحصة الأولى في الصيف ١٤٤٥؟

تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا في المملكة العربية السعودية، ولكن مع بداية تطبيق الدوام الصيفي تبدأ الحصة الأولى الساعة 6.15 صباحا.

هل السعودية منطقة زمنية واحدة؟

نعم تلتزم المملكة العربية السعودية بالتوقيت الرسمي الخاص بالجزيرة العربية طوال العام ولا يتم تغييره إطلاقًا.

ما هي الدول التي تستخدم التوقيت الصيفي؟