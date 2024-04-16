نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات وشروط إضافة تابع في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حساب المواطن أنه لا يصدر أي خطابات رسمية، وذلك تعليقًا منه على استفسار مواطنة تريد استخراج مشهد من البرنامج.

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين: إنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض بعد تاريخ “10 مارس” سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “مايو”.



متطلبات وشروط إضافة تابع بحساب المواطن

يذكر أنه قبل الشروع في إضافة تابع إلى حساب المواطن، تأكد من استيفاء الشروط التالية:

أن تكون مسجلًا في برنامج حساب المواطن.

تحديث بياناتك في الأحوال المدنية خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاد المولود الجديد (في حال إضافة مولود جديد).

التأكد من عدم وجود أي أخطاء في بياناتك أو بيانات التابع على منصة أبشر.

أن يكون لديك حساب نفاذ.

خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن

تسجيل الدخول عن طريق رب الأسرة أدخل رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

الدخول على تفاصيل الطلب.

اختيار بيانات “التابعين”.

النقر على “إضافة تابع جديد”.

تعبئة البيانات الخاصة بالتابع.

بعد ذلك تتم مراجعة الطلب، وفي حال كان التابع مستوفيًا للشروط تصدر له نتائج الأهلية.

