نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة مطرية غزيرة في الأحساء ومختلف المناطق السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حالة الطقس والحالة المطرية محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بعد موجة طقس وحالة مطرية غزيرة تشهدها معظم الأنحاء بخاصة الأحساء والدمام.

وثقت مقاطع فيديو متداولة هطول أمطار غزيرة على الأحساء خلال الساعات القليلة الماضية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدة مناطق.

أمطار وسيول في الأحساء

وأظهرت المقاطع أجواء ماطرة على الأحساء وجريان للسيول، لا سيما على الطرق السريعة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن تكون الأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية، الرياض والقصيم، مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 30-60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.