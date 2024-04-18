نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 35 يومًا لتجهيز مقر "كأس العالم لقفز الحواجز والترويض" بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتاج الاتحاد السعودي للفروسية إلى قرابة 35 يومًا لإنشاء وتجهيز مقر استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بأعلى جودة، وأفضل تقييم دولي.

وانطلقت البطولة أمس الأربعاء بمشاركة 51 فارسًا وفارسة بـ 60 جوادًا يمثلون 24 دولة من مختلف قارات العالم، على مدى أربعة أيام.

وتضمن مقر البطولة "الأرينا"، ميادين الإحماء، والمدرجات، الإسطبلات، وقرية الفعاليات، وتتميز أرضية الميادين والبالغ كميتها 2.5 طن بخليط معين من الفايبر وهو شيء أساسي يخلط بالرمل الخفيف، وعناصر إضافية بقدر معين تشمل أيضًا مواد خاصة لترطيب الأرضية، وتخفيف الضغط لسلامة الفارس وجواده، حسب المواصفات والمعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية وخبراء التربة، فيما تبلغ مساحة أرضية الميدان الرئيس 3400 متر مربع، ومساحة أرضيات ميادين الأحماء 4600 متر مربع، كما تم تجهيز الصالة المغلقة بإضاءة تتوافق مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية، تشمل إضاءة خاصة بحفل الافتتاح والختام إضافة لتثبيت لشاشة الميدان الرئيسي بحجم 56 مترًا مربعًا.

وأنشأ الاتحاد السعودي للفروسية إسطبلات خاصة بالجياد المشاركة هي الأكبر في بطولات ومنافسات الفروسية، بلغت مساحتها 2700 متر مربع، شملت 81 صندوق "بوكس" مساحة كل منها 12 مترًا مربعًا، مجهزة بالربل وقابلة للدوران حول الإسطبلات