نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تحبط تهريب 128 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب 128 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة