نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مضر والهدى وجهًا لوجه في أبرز مباريات الجولة 15 من ممتاز اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري غدًا، ست مباريات ضمن الجولة الخامسة عشرة، من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م، وتشهد منافسة قوية من الصفا والخليج للحاق بالهدى في سباق صدارة الدوري.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة 4:00 مساءً، حيث يلتقي الصفا مع العدالة على صالة نادي الاتفاق، ويحل الزلفي ضيفًا على الوحدة بمكة المكرمة، ويلعب الترجي مع الروضة على صالة نادي النهضة، وتنطلق ثلاث مباريات أخرى عند الساعة 4:30 مساءً، حيث يستضيف الخليج نظيره القارة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف، ويحل النور ضيفًا على الأهلي في جدة، وفي أبرز مواجهات الجولة يلعب مضر مع نظيره الهدى على صالة وزارة الرياضة بالدمام.

ويتصدر الهدى سلم ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويأتي الصفا في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، والخليج ثالثًا بـ 21 نقطة، ومضر رابعًا برصيد 19 نقطة، والأهلي خامسًا برصيد 16 نقطة، والوحدة السادس بـ 15 نقطة، والنور في المركز السابع برصيد 12 نقطة، والزلفي الثامن برصيد 11 نقطة، ثم الترجي تاسعًا برصيد 8 نقاط، والعدالة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، ثم القارة في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط