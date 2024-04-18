أحمد جودة - القاهرة - خطوات التسجيل في برنامج زود الإدخاري 1445 التابع لبنك التنمية الاجتماعي

يعد برنامج زود الإدخاري من الحلول الإدخارية التي تقدمها الحكومة السعودية بالتعاون مع بنك التنمية الإجتماعية السعودية من أجل الرفع من حث الإدخار لدى المواطن وفي نفس الوقت تمكنه من ادخار مبلغ مالي يعينه على توفير متطلبات الحياة الصعبة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية، حيث يحرص البنك على أن تكون عملية التسجيل في هذا البرنامج تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إليه في بداية الأمر، كما أوضح مميزات هذا البرنامج وذلك كنوع من أنواع التوعية خاصًة بعد طرحه حديثًا في سوق التعاملات البنكية.

التسجيل في برنامج زود الإدخاري



يقدم بنك التنمية العديد من التمويلات الهامة للمواطن السعودي كمنتج آهل، ومنتج الزواج، وغيرها من التمويلات الأخرى والمنتجات العديدة الأخرى، كما أطلق مؤخرًا خدمة زود للعملاء وكشف شروطها وقام بإيضاح الخطوات التي يجب أن تتبع من أجل التسجيل في برنامج زود الإدخاري والإستفادة منه، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:



التوجه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج زود على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

إتمام تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات التي يطلبها الموقع.

الضغط على خيار منتجاتنا التي توجد في الصفحة الرئيسية.

تحديد برنامج زود الإدخاري من قائمة البرامج التي تظهر أمام المستخدم.

الضغط على التقدم بطلب.

ظهور الإستمارة الإلكترونية أمام العميل.

كتابة المطلوب في الخانات المخصصة مع مراعاة ألا تترك أي خانة فارغة.

الضغط على متابعة.

تحديد كلمة موافقة بعد قراءة الشروط والأحكام.

النقر على إرسال الطلب.



مميزات برنامج زود الإدخاري



حرص بنك التنمية الإجتماعية السعودي على أن يوفر في برنامج زود الإدخاري مجموعة من المميزات التي تصب في مصلحة المواطن السعودي، والتي يتمثل البعض منها في الآتي:

البرنامج متوافق متماشي مع أسس وضوابط العقيدة الإسلامية.

مدة البرنامج تصل إلى 5 سنوات متواصلة.

عملية الإيداع والسحب عملية مجانية تتم دون دفع أي رسوم.

البرنامج في نهايته يوجد به حافز نقدي قيمته تصل إلى 3000 ألف ريال سعودي.

في حين أن الحافز النقدي الشهري قيمته تصل إلى 20% بحد أقصى تصل قيمته إلى 200 ريال سعودي.

الإشتراك في البرنامج لا يتطلب مدخرات محددة.