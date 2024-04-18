غرفة جدة تنظم ورشة عمل بعنوان: "المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، ورشة عمل تحت عنوان "المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال" يوم 24 أبريل 2024م القادم، بمشاركة أعضاء ومنسوبي غرفة جدة وأصحاب المصلحة، وذلك بمقر غرفة جدة.

وتتناول الورشة التي يقدمها مسؤولو الهيئة العامة للمنافسة نبذة عن الهيئة العامة للمنافسة وبرامجها وخدماتها، والتعريف بمفاهيم النظام، والتعريف بنظام المنافسة؛ من أجل الحفاظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، والتي بدورها ستمكّن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

ودعت الغرفة عموم المهتمين بالورشة إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://ow.ly/sfP050RiUMV.