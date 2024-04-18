هيئة "التراث" تحتفي باليوم العالمي للتراث بقرية ذي عين الأثرية بالباحة

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أحمد جودة - القاهرة - أقامت هيئة التراث والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة اليوم، احتفالًا بيوم التراث العالمي، بحضور محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، وذلك بقرية ذي عين الأثرية.

وتضمن الاحتفال عروض الصوت، والضوء على واجهة 58 منزلًا تراثيًا بالقرية، والعرضة الشعبية، والمجلس التراثي، وصناعة القهوة السعودية.

وتمتاز قرية ذي عين الأثرية بتراث أصيل وتاريخ عريق وجمال أخاذ يأسر الألباب، يعود تاريخها الزمني إلى نهاية القرن العاشر الهجري (القرن الثامن الميلادي) مما يجعل عمرها أكثر من 400 عام، حسب موقع منظمة اليونسكو، حيث تعد القرية إحدى أهم القرى التراثية على مستوى المملكة، حيث شيدت قصورها البالغ عددها 58 قصرًا والمبنية بالحجر، على جبل من المرو الأبيض، وتضم القرية مسجدًا تؤدى فيه الصلوات المفروضة وصلاة الجمعة