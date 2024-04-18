نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البيئة" تطرح فرصة استثمارية لتربية الأبقار وإنتاج وتصنيع الألبان في حلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرصة استثمارية لتربية الأبقار في مركز حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بمساحة إجمالية 2291033م 2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة والإسهام في تحقيق أمن غذائي مستدام، وكذلك دعم للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة، مبينًا أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 28 مايو 2024م، وموعد فتح المظاريف هو الأول من يونيو 2024م، ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص"