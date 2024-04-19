نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير فهد بن جلوي يتوّج الفارس السويدي إيكيرمان بثاني أشواط كأس العالم لقفز الحواجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توّج الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب شوط "جولة وجولة تمايز" ثاني أشواط بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 المؤهلة لنهائي كأس العالم في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر).

وكانت البطولة قد انطلقت أمس الأربعاء على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة 51 فارسًا وفارسة يمثلون 24 دولة.

ونجح الفارس السويدي والمصنف الأول عالميًا بحسم الشوط بزمن وقدره 43.38 ثانية، فيما نال المركز الثاني مواطنه بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 45.45 ثانية، وجاء ثالثًا الأمريكي جيل هيمفري بزمن وقدره 48.36 ثانية