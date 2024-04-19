انت الأن تتابع خبر تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان المطور بسرعة هذا الأمر لتجنب إيقاف المعاش والصرف لجميع المؤهلين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبيه عاجل لمستفيدي الضمان المطور هذا ما أوضحته هيئة الموارد البشرية بالمملكة وأنه من الضروري على جميع المستفيدين من تلك المعاشات تطبيق الأمر هذا الأمر لتفادي ايقاف معاشاتهم، من جانبها اعربت أيضا أن عملية الصرف للأشخاص الذين تم ثبوتية أهليتهم سيتم بيوم الاربعاء بالإضافة لتوضيح مبلغ الدعم الذي يتقاضاه الفرد بصورة شهرية عقب المرسوم الملكي الذي تم اصداره مؤخرا بشأن الزيادة.

تنبيه عاجل لمستفيدي الضمان المطور

قامت هيئة الموارد البشرية بالسعودية بالتأكيد على كافة المستفيدين من الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي أنه من الضرورى الولوج لمنصة سبل مع التحقق من اثنين من الخانات وهم تكوين المنزل بالإضافة لبيانات السكن كاملة.

من جانبها أوضحت أن البيانات الخاصة بسجلات المستفيدين لا تتطابق مع تلك البيانات المقدمة للهيئة والتي من أبرزها عنوان المستفيد الوطني، ومن الضروري البت بالتصحيح قبل التاسع من شهر مايو للعام الجاري ٢٠٢٤ من أجل تفادي وقف رواتب المعاشات.

من الضروري أن تتطابق بيانات العنوان بالسجل الخاص بالبريد الوطني في منصة سبل مع إضافة تابعي المستفيد بالطلب المقدم.

موعد صرف معاش الضمان شهر مايو

أوضحت وزارة الموارد البشرية بالسعودية الموعد المقرر لصدور أهلية الضمان للدفعة 28 بالإضافة لموعد الصرف لتأتي وفقا لهذا النحو:

سيكون موعد صدور الأهلية لشهر مايو بالسابع والعشرين من ابريل.

بوسع مقدمي الطلبات تطبيق آلية الاستعلام عن هذا الأمر "من هنا" .

أو من خلال بطاقات المستفيدين الرقمية.

ستتم عملية الصرف للدعم للمؤهلين في الأول من شهر مايو للعام الجاري ٢٠٢٤ مطابقا الأربعاء.

مبلغ الدعم للفرد بالضمان المطور

فيما يخص مبلغ الدعم للفرد في الضمان الاجتماعي بعد صدور المرسوم الملكي لزيادة الدعم ليأتي الدعم وفقا لهذا النحو:

مبلغ الحد المانع للحصول على دعم الضمان يقدر بنحو 1320 ر.س بديلا عن 1100 ريالا.

يحظى رب الأسرة بدعم شهري قيمته 1320 ريالا.

يحظى التابع بدعم قيمته 660 ر.س.

في حين يقدر دعم الغذاء بنحو 84 ر.س.

كيف اعرف اني استحق الضمان الاجتماعي المطور؟

الولوج لبوابة وزارة الموارد البشرية، اختر الأيقونة الخاصة بالضمان الاجتماعي، اضغط على خيار نتائج الأهلية، استكمل كافة التفاصيل اللازمة.

كم هو دعم الضمان الاجتماعي المطور؟

أصبح 1320 ر.س بديلا عن 1100 ر.س.

من هو المستفيد من الضمان الاجتماعي؟