نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهرها السيد وعبد الناصر وعبد الرسول.. ممنوعات وضوابط تسجيل الأسماء بالأحوال المدنية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تطور جديد، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية - مُجدَّدًا - عن الضوابط الخاصة بتسجيل الأسماء في المملكة. وأوضح حساب العناية بالعملاء على منصة "إكس" اليوم الجمعة أنه لا يوجد قائمة أسماء محددة، بل هناك معايير يتم اتباعها في اختيار الأسماء.

بالصور ممنوعات وضوابط تسجيل الأسماء بالأحوال المدنية السعودية

ضوابط تسجيل الأسماء بالأحوال المدنية السعودية

وحددت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف، 5 ضوابط لتسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:

1 - يمنع تسجيل الاسم بالألقاب، مثل: "السيد".

2 - يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع، مثل: (الوليد، العنود).

3 - لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: "قمر الزمان".

4 - لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: "المعروف بكذا".

5 - يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: "عبد الرسول".



عبد النبي وعبد الناصر.. أيضًا أسماء ممنوعة

كانت منعت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية، عام 2014، 50 اسما للمواليد بالمملكة لعدم جواز التسمية بها لتعارضها مع الدين أو لتضاربها مع العادات الاجتماعية وعدم لياقتها، أو لأنها تعود لأسماء أجنبية.

واعتبرت الأحوال المدنية في تعميم هذه الأسماء ممنوعة وغير جائزة، ومن أشهرها عبدالرسول، عبدالنبي، عبدالناصر، مملكة، ملكتينا، لوران، سمو، تبارك، وبسملة، وذلك وفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وتشمل قائمة الأسماء الممنوعة: ملاك، عبدالعاطي، عبدالناصر، عبدالمصلح، نبي، نبيه، أمير، سمو، المملكة، ملكة، مملكة، تبارك، نردين، مايا، ليندا، رندا، بسملة، تولين، أرم، ناريج، رتال، ألس، ساندي، راما، مالين، أيلين، الاس، أينار، لوران، ملكتينا، لارين، كبريال، لورين، بنيامين، ناريس، يارا، سيتاف، أيلين، لولاند، تيلاج، بره، عبدالنبي، عبدالرسول، جبريل، عبدالمعين، أبرار، مِلاك، أيمان، بيان، بسيل، وريلام.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكَّدت أنَّ تسجيل أسماء المواليد يخضع لنظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية للنظام، حيث لا يتم تسجيل أسماء المواليد غير الجائزة شرعا مثل: (عبد الرسول، عبد النبي) والأسماء غير الملائمة اجتماعيا مثل (جحيش، حمير) ونحوها.

وأضافت، حسب موقعها الإلكترونية على الإنتنرت، منذ العام 2014، الموافق 1435، أنًَّ اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية وضحت أنَّهُ لا يجوز التسمية بالأسماء التي نصت الفتاوى الشرعية بعدم جوازها مثل (ملاك) و(عبد العاطي) و(عبد المصلح) و(نبي) و(نبيه) و(راما)، وأيضا الأسماء المكروهة شرعا مثل (بره).