نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط منحة الديوان الملكي ومتطلبات الحصول عليه داخل السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي عن شروط ومتطلبات للحصول على منحة تعليمية مقدمة للطلاب الأجانب المتفوقين، بهدف توفير فرص تعليمية متميزة لهم. يمكن الاطلاع على الخطوات الصحيحة للتقدم إلى هذه المنحة والشروط المطلوبة لقبول الطلبات.

طريقة التقديم على منحة الديوان الملكي

شروط منحة الديوان الملكييمكن للطلاب المتميزين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية الحصول على منحة الديوان الملكي من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الملكي السعودي “من هنا“.

بعدها يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد له على الموقع وتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم يحدد المتقدم القسم ليقدم طلب المنحة الدراسية.

بعدها يقوم المتقدم بملء طلب التقدم إلى المنحة مع مراعاة إدخال كافة بياناته كاملة وبشكل سليم.

يرفق المتقدم كافة المستندات التي تطلب منه على الموقع.

يضغط المتقدم بعدها على إرسال الطلب.



شروط التقديم على منحة الديوان الملكي



كذلك وضع الديوان الملكي السعودي مجموعة من الشروط التي يجب استيفائها في الطلاب المتقدمين على منحة الديوان حتى يتم قبولهم، والشروط كالآتي:

لا بد أن يتراوح عمر المتقدمين من الطلاب الجامعيين ما بين 17 عام حتى 25 عام، أما طلاب الماجستير لا بد

ألا تقل أعمارهم عن 30 عام، وطلاب الدكتوراه يجب ألا تقل أعمارهم عن 35 عام.

لا بد أن يكون الطلاب المتقدمين على منحة الديوان الملكي من حاملي الجنسيات الأجنبية.

يشترط أن يكون الطلاب المتقدمون على المنحة مقيمين إقامة دائمة على أراضي المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يتجاوز الطلاب المتقدمون الفحص الطبي.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية سابقًا.

لن يتم قبول أي طالب متقدم قد ترك دراسته سابقًا في أي مؤسسة تعليمية.

لا بد من إرفاق الأوراق التي تثبت عدم وجود أي سجل جنائي سابق للمتقدم.

يجب إرفاق كل المستندات والأوراق السليمة على الموقع الرسمي للديوان الملكي

لا بد من إرفاق طلب التقديم مكتوبًا باللغة العربية الفصحى.

لا بد ألا يقل المعدل التراكمي للطالب المتقدم عن 60%.



أسباب رفض طلب منحة الديوان الملكي



هناك العديد من الأسباب التي أوضحها الديوان الملكي لرفض بعض طلبات المنح الدراسية المقدمة والتي تتمثل في التالي: