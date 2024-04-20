نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاحية الإقامة إلكترونيا 1445: طريقة الاستعلام بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإقامة تُعتبر أمرًا ضروريًا لجميع الوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل البوابة الرسمية لوجودهم داخل حدود المملكة بشكل قانوني وصحيح. ومن ثم، يستمر البحث المستمر عن كل ما يتعلق بالإقامة من قِبل المقيمين. سنتعرف سويًا على طريقة تجديد الإقامة والاستعلام عن صلاحيتها عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا 1445



يجب على المقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة لكي يعرف موعد انتهاء الصلاحية، حتى يقوم بتجديد الصلاحية في الموعد المضبوط وبالتالي لا يقع في أي مساءلات قانونية.

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

اختر زر ” أفراد”.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق ” تسجيل الدخول “.

اكتب رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

تجد أمامك أيقونة ” قائمة الخدمات”.

اختر زر ” خدمة الاستعلامات”.

حدد زر ” الاستعلام عن صلاحية الإقامة “.

اكتب رقم الإقامة الخاص بك.

اضغط فوق زر ” عرض”.

تجد أمامك كل البيانات الخاصة بالإقامة لديك من تاريخ الاستخراج ومدة الصلاحية وتاريخ الإنتهاء.



تجديد الإقامة إلكترونيا بواسطة أبشر السعودية 1445



بعد الاستعلام عن الإقامة بالخطوات السابقة على المقيم البدء في تنفيذ خطوات التجديد إذا أوشكت صلاحية الإقامة على الانتهاء بالطريقة التالية.

التوجه إلى منصة أبشر الرقمية.

اكتب بيانات تسجيل الدخول التي تستخدمها كل مرة للدخول على الحساب الشخصي بك على منصة أبشر.

من زر ” الخدمات الإلكترونية ” حدد زر ” تجديد الإقامة”.

سجل كل البيانات التي تجدها أمامك في نموذج التجديد.

ابدأ في رفع المستندات المطلوبة ومنها جواز السفر والوثيقة التي تثبت الهوية مع صورة شخصية واضحة.

عليك اختيار الطريقة المناسبة لدفع رسوم تجديد الإقامة والذي تتم إلكترونيا عن طريق إدخال

رقم الحساب البنكي الخاص بك.

راجع كل البيانات السابقة.

في الخطوة الأخيرة اضغط أيقونة ” إرسال الطلب