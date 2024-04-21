نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يصل دخل الأسرة الممنوعة من الحصول على دعم حساب المواطن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع حساب المواطن الحد المانع في التعديلات الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من أجل شمول أكبر عدد من الأسر السعودية بالتزامن مع وضع عدد من الضوابط التي تحكم عملية الحصول على الدعم لتحقيق هدف رئيسي وهو ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين حيث تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري لمطابقة البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.



تحديث حساب المواطن

ويشترط البرنامج لضمان استمرار الحصول على الدعم أن يتم تحديث بيانات حساب المواطن بشكل متزامن مع ما يطرأ على بيانات المستفيدين من تغييرات وفق ما يلي:

تم تحديد مدة أقصاها 15 يومًا لإضافة البيانات الجديدة وإلا سيتم وقف الدعم.

في حال وقف الدعم يصبح المستفيد غير مؤهل ولا بد أن يقوم بتقديم اعتراض على عدم الأهلية.

قبل تقديم الاعتراض يجب إزالة سبب عدم الأهلية ثم إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات.

بعد تقديم الاعتراض يتم النظر فيه وتكون النتيجة القبول أو الرفض.

يتم الرد على الاعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ الاعتراض.

في حال قبول الاعتراض يتم صرف الدعم بأثر رجعي.

حاسبة حساب المواطن

ويتيح برنامج حساب المواطن حاسبة الدعم التقديرية التي من خلالها يمكن معرفة الدعم الشهري التقديري الذي يمكن أن تحصل عليه الاسرة أو الفرد المستقل بعد إدخال بعض المعطيات أهمها ما يلي:

إجمالي دخل الأسرة

عدد التابعين فوق سن 18 سنة

وكذلك عدد التابعين أقل من 18 سنة.

حساب المواطن الحد المانع لأسرة مكونة من فردين

الحد المانع للحصول على دعم حساب المواطن

وبحسب الحاسبة التقديرية يمكن إجراء مثال توضيحي لمعرفة حد الدخل المانع من الحصول على الدعم حسب ما يلي:

عدد التابعين فوق سن 18 هو شخص واحد إضافة إلى رب الأسرة (زوج وزوجة).

في حال كان الدخل الشهري للأسرة 5 آلاف ريال يصبح الدعم التقديري 1080 ريالًا.

كما يصبح حد الإعفاء من التناقص 6465 ريالًا.

إذا ارتفع دخل الأسرة إلى 7 آلاف ريال يصبح مبلغ الدعم المستحق 929 ريالًا.

لو في نفس المثال ارتفع دخل الأسرة إلى 10 آلاف ريال يصبح مبلغ الدعم المستحق 400 ريال.

أما إذا وصل دخل الأسرة إلى 10285 ريالًا لا تستحق الأسرة أي دعم بالتالي يصبح هذه هو حد الدخل المانع.

