نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها..مرور السعودية يوضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الإدارة العامة للمرور إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة (75) بعد دخول مهلة تخفيض المخالفات حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 18 إبريل الجاري وتستمر لمدة 6 أشهر.



تسديد المخالفات المرورية

وقالت الإدارة العامة إنه يحق للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.

وأضافت أنه في حال عدم اعتراضه أو تقديم اعتراض وتم رفضه أو تعديل قيمة غرامة المخالفة خلال 15 يومًا يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يومًا وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى.



كيفية الاستثناء من التخفيض

ولفتت إلى أنه لا يستفاد من التخفيض في الحالات التالية:

بعد انتهاء 45 يومًا ولم يتم رفع طلب التمديد.

بعد انتهاء أول 30 يومًا من مهلة طلب التمديد والتي تصل إلى 90 يومًا.

تخفيض المخالفات

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـ الموافق 18 / 4 / 2024م، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).



مهلة السداد

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.



إقرار الحجز والتنفيذ

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.