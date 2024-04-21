نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف قيمة الدعم بعد إضافة تابع في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّد برنامج حساب المواطن أن إضافة تابع لا تؤثر في صرف الدعم أو استحقاق المستفيد الرئيسي، في حال كان الشخص مؤهلًا ومستحقًا للدعم وفقًا لشروط الأهلية والاستحقاق.

وأوضح برنامج حساب المواطن في تغريدة على حساب خدمة المستفيدين ردًا على تساؤل أحد المتابعين حول إضافة تابع حاليًا قبل أيام من نزول الدفعة الجديدة للبرنامج، هل سيضاف إلى مبلغ الدفعة أم سيتوقف بالكامل للشهر الجاري، موضحًا أن حالة الأهلية لن تتأثر بإضافة تابع جديد.

قيمة حساب المواطن لكل فرد

• أولا يستفيد رب الأسرة من برنامج حساب المواطن بـ 720 ريالًا.

• ثانيا بالنسبة للتابع الذي يصل عمره إلى 18 عامًا يستفيد بـ 360 ريالًا.

• ثالثا يستفيد التابع الذي عمره يقل عن 18 عامًا بمبلغ يصل إلى 216 ريالًا.



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

وللتحقق من أهلية حساب المواطن، فور ظهورها شهريا، يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنا، واتباع الخطوات الآتية

– الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا

– الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن.

– إدخال رقم الهوية.

– إضافة الرمز المرئي.

– الضغط على الاستمرار للاستعلام عن الخدمة.

ستظهر جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بصرف الدعم ونتائج الأهلية سواء مؤهل أو غير مؤهل.



أهلية حساب المواطن

وحدد حساب المواطن الفرق بين معايير أهلية واستحقاق الدعم، حيث أوضح أن معايير الأهلية هي الشروط التي لا بد من انطباقها على المتقدم وأسرته ليصبح مستفيدًا من البرنامج.

أما معايير الاستحقاق في حساب المواطن فهي المعايير التي يتم التحقق منها لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته وهي:

• مجموع الدخل للأسرة.

• عدد أفراد الأسرة.

• أعمار أفراد الأسرة

استحقاق حساب المواطن

وحدد برنامج حساب المواطن كيفية الاستعلام عن الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، من خلال الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني من هنا تم اضغط على الحاسبة التقديرية من واجهة الموقع.

املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر.

وأوضح حساب المواطن أنه يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير، وهي إجمالي دخل الأسرة، وعدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة من هنا.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن قيمة الدعم للفرد وفقا لشروط حساب المواطن 1445 الجديدة ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط هنا.