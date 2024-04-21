طرق وخطوات التسجيل في الدعم السكني وشروط الإستحقاق 1445

أحمد جودة - القاهرة - طرق و خطوات التسجيل في الدعم السكني وشروط الإستحقاق 1445

تعد وزارة الإسكان السعودية هي الجهة المسؤولة والتي تتولى الإشراف على دعم سكني الذي تقدمه إلى المواطن السعودي الذي تتوفر به شروط الإستحقاق المحددة من خلالها، فقد قامت الوزارة بدورها بإيضاح الخطوات التى يتم اتباعها من أجل التقدم بطلب الإستفادة من هذا الدعم، وحرصت الوزارة على نشر كل ما يتعلق بالدعم السكني من خلال صفحتها الرسمية، وذلك لتفادي انتشار أي أخبار كاذبة بخصوص هذا الدعم.

خطوات التسجيل في الدعم السكني



عملية التقدم بطلب والتسجيل للإستفادة من الدعم السكني تتم بشكل إلكترونى، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المتقدمين، وتتمثل الخطوات الخاصة بهذه العملية في الآتي:



التوجه إلى الموقع الخاص بالدعم السكني.

اختيار تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة وتعيين كلمة مرور مع معاودة كتابة رمز التحقق المرسل على الهاتف مرة ثانية على الموقع.

الخطوة التالية القيام بالضغط على تسجيل الدخول مرة ثانية.

من الصفحة الرئيسية اختيار الدعم السكني.

تحديد خيار التقدم بطلب.

كتابة المطلوب دون أن تترك أي خانة فارغة.

تفعيل زر التحقق من أهلية الإستحقاق.

الضغط على كلمة التالي.

رفع المستندات المطلوبة وبعد المراجعة تحديد كلمة تأكيد.

النقر على كلمة موافقة بعد قراءة الشروط والأحكام.

الخطوة الأخيرة في التسجيل هي النقر على إرسال الطلب.



شروط استحقاق الدعم السكني



الدعم السكني به مجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن تتوفر لكي يكون الشخص مستحق للحصول عليه، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

الدعم متاح للمواطن السعودي فقط.

يشترط الإقامة الدائمة له ولأسرته داخل حدود المملكة السعودية.

ألا يقل عمره وقت التقدم عن 25 عام.

عدم الإستفادة من الدعم السكني من قبل أو من أي برامج دعم سكنية أخرى تقدمها الحكومة السعودية.

لا يوجد باسم المتقدم عقارات أو مبانى مسجلة باسمه.

يشترط أن يكون عدد الأطفال لا يقل عن طفلين وقت التقدم بالطلب ويجب أن تكون لهم الجنسية السعودية مثل الوالدين.

توفير الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع والتى من أهمها تلك الخاصة بقيمة الدخل الشهري مع مراعاة أن يكون معتمد من جهة عمل صاحب الطلب.