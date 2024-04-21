أحمد جودة - القاهرة - التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1445-1446.. تعرف على الشروط المطلوبة

التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1445، تقدم الحكومة السعودية العديد من انظمة المساعدات للمواطنين من فئات مختلفة للجنسين الرجال والنساء، كما هناك انظمة دعم علاجية وانظمة غذائية وأنظمة دعم مادية للأسر الأكثر احتياجًا للمال وتقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، ومنذ عدة أيام أطلقت الحكومة السعودية برنالمج تكافل الطلاب والذي يعد من البرامج الحديثة التي تضمن للطلاب أن يستكمل دراسته دون مواجهة صعوبات في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي تعاني منها الأسر، حيث تتكفل الدولة بتعليم الطلاب وتخصيص مبلغ من المال لتلبية جميع احتياجاتهم على مدار العام الدراسي، ولذلك قام برنامج تكافل الطلاب بالكشف ضوابط وشروط التسجيل للاستفادة، نتعرف سويًا خلال الفقرات التالية على رابط وخطوات التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1445.

التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1445



قامت مؤسسة تكافل بالإعلان رسميًا عن فتح باب التسجيل على برنامج تكافل الطلاب من أجل تخصيص مبلغ من المال للإعانة على متطلبات الدراسة وفقًا للضوابط المعلن عنها، وأكدت المؤسسة أن التسجيل يتم بشكل سهل وسريع عن طريق تقديم طلب إلكتروني عبر الموقع المخصص وتسجيل البيانات المطلوبة وكل ما عليك تقديم طلب جديد عليكم اتباع ما يلي:

الخطوة الأولى لتسجيل الدخول عبر الموقع من خلال الضغط على هذا الرابط مؤسسة تكافل.

اختيار برنامج تكافل الطلاب.

إضافة رقم الهوية الوطنية.

إضافة رمز التحقق المرئي ثم الضغط دخول.

سجل البيانات المطلوبة.

تاريخ الميلاد.

رقم الجوال.

المحافظة.

السنة الدراسية.

إضافة اسم مستخدم وكلمة مرور.

البريد الإلكتروني.

الضغط على إرسال الطلب.



شروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب



قامت مؤسس تكافل الخيرية السعودية بالإعلان عن فتح التسجيل على الدعم النقدي للطلاب من فئات الاستحقاق الأـولى على أن تأتي الضوابط على النحو التالي

أن يكون الطالب من أصل الجنسية السعودية.

يجب أن تكون بلد إقامة الطالب المملكة العربية السعودية.

تسجيل طلب إلكتروني والحصول على موافقة رسمية.

أن يقوم الطالب بالتسجيل في الفترة المعلن عنها نهاية السنة الدراسية.

عدم حصول الطالب على أي إعانة أخرى أو التسجيل في أي منحة دراسية.