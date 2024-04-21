نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الباحة تستعرض مشاريعها خلال الربع الأول من العام الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت أمانة منطقة الباحة منجزات وكالة المشاريع خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري.

وأبرز نائب أمين منطقة الباحة للمشاريع وتحسين المشهد الحضري المهندس محمد الزهراني، المنجزات في مشاريع الطرق والجسور والأنفاق، وتصريف مياه الأمطار، وتحسين المشهد الحضري، والنقل العام، والإنارة، إضافة إلى عدد من مشاريع الأنسنة في مختلف محافظات المنطقة التي تنوعت ما بين مراحل التصميم، والتنفيذ، والصيانة، كما استعرض إحصائيات غرف عمليات الأمانة.

وأشار إلى أن إحصائيات الطرق بلغت إنشاء 5 كم.ط، وصيانة 33260 مترا مربعا، و116 مترا مربعا دهانات فسفورية، 4259 م٢ للأرصفة المنفذة التي تم صيانتها، بالإضافة لتركيب 360 من الأعمدة والفوانيس، وتركيب 3000 من عيون القطط الضبابية، و385،6 م.ط حائط حماية.

وأكد المهندس الزهراني أن من أهم مستهدفات المشاريع القادمة: الاهتمام بسرعة الإنجاز مع رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار والتحقق من أولوية المشاريع مع رفع كفاءة الطرق من ناحية السلامة المرورية والحرص على كفاءة المقاولين المنفذين لها