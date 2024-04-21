واحة الملك سلمان للعلوم تواصل استقبال زوارها بمناسبة اليوم العالمي للكم 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل واحة الملك سلمان للعلوم استقبال زوارها لحضور الفعاليات العلمية المختلفة تزامنًا مع اليوم العالمي للكم 2024.

وخصصت "الواحة" الفترة الصباحية للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية، والفترة المسائية لعموم الزوار، لحضور الفعاليات المختلفة الخاصة باليوم العالمي للكم 2024، التي ستستمر حتى نهاية الشهر الحالي (أبريل)، ويمكن للراغبين في حضور الفعاليات التسجيل من خلال الموقع الرسمي للواحة.

وصممت واحة الملك سلمان للعلوم خمسة برامج في مجال الفيزياء الكمية والحوسبة الكمومية، تشمل: تاريخ الثورة الصناعية والمستقبل مع فيزياء الكم وتطبيقاتها، ومسرح الكم، والحوسبة الكمية، وكوانتم 32، وحوارات كوانتم.

وتعد "الواحة" حاضنة للمعرفة، وهي وجهـة علمية وثقافية وسـياحية، تناسب جميع الفئات العمرية، حيث تحوي مسرحًا متخصصًا تُعرَض فيه أفلام علمية ترفيهية ومسابقات ولقاءات تفاعلية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التعليمية الترفيهية المتميزة