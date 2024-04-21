نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في حرض تقدم خدماتها لـ 159 مستفيدًا خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 159 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل 2024م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 79 حالة، وعيادة الطوارئ 49 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 28 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية حالة واحدة، وراجع عيادة التوعية والتثقيف مستفيدان.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 85 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ

149 فردًا