جامعة الأمير محمد بن فهد تحصل على ميداليتين في معرض جنيف الدولي للاختراعات

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أحمد جودة - القاهرة -

حققت جامعة الأمير محمد بن فهد إنجازًا مميزًا في معرض جنيف الدولي للاختراعات ٢٠٢٤؛ بحصولها على ميداليتين ضمن عدد من الميداليات التي حققتها الجامعات السعودية في المعرض الذي أقيم الأسبوع الماضي.

وحصل عضوا هيئة التدريس بالجامعة الدكتور غضنفر لطيف على الميدالية الذهبية في الذكاء الاصطناعي، فيما حصل الدكتور محمد أسد على الميدالية البرونزية في الميكانيكا.

وحاز الدكتور لطيف حاز على هذه الميدالية لابتكاره للغة برايل المتقدمة، التي تهدف إلى تسهيل حياة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، والإسهام في تحسين التواصل وزيادة فرص الاندماج لهذه الفئة من المجتمع.

أما الدكتور محمد أسد فحاز على الميدالية البرونزية من خلال ابتكار جديد يهدف إلى زيادة مرونة الروبوتات وتقليل مدة الصيانة. ويعد الاختراع تقدمًا في مجال التكنولوجيا، حيث يمكن للروبوتات العمل بكفاءة أكبر وتحمل الضغوط من حيث الوزن والحركة.

يذكر أن الجامعة دخلت ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع لعام 2023، حيث سجلت الجامعة 38 براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وذلك وفقًا لقائمة الأكاديمية الوطنية للمخترعين مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية، استنادًا لبيانات مكتب براءات الاختراع الأمريكي