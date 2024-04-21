المنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية يستكشف إمكانات الابتكار وريادة الأعمال

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أحمد جودة - القاهرة -

ينظم معهد البنك الإسلامي للتنمية – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - الدورة الثامنة عشرة للمنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي تحت شعار " الابتكار وريادة الأعمال والقيادة في التمويل الإسلامي" بمدينة الرياض يوم 28 أبريل 2024م القادم، وبالتزامن مع الاجتماعات السنوية والاحتفال باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة قادة الفكر وصناع السياسات والخبراء الماليين وأصحاب المصلحة في الصناعة المالية الإسلامية لتبادل الرؤى والأفكار حول الأدوات المبتكرة لتعزيز التنمية المستدامة.

وتنعقد ضمن فعاليات المنتدى جلستين؛ أولاهما: جلسة حوارية تهدف إلى استكشاف الدور المحوري لريادة الأعمال في تعزيز التنمية المستدامة، وفي الجلسة الثانية سيتم عرض مشروع " النظام الذكي للاستقرار المالي" قيد الحصول على براءة الاختراع. والمشروع هو خوارزمية لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية يعكف على تطويرها معهد البنك الإسلامي للتنمية.

وخلال المنتدى سيتم إطلاق تقرير صادر عن معهد البنك الإسلامي للتنمية بعنوان " تحفيز ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال التمويل الإسلامي" الذي يستكشف إمكانات التمويل الإسلامي لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية والاستثمار المؤثر.

وسيشهد المنتدى مراسم حفل تسليم جائزة البنك الإسلامي للتنمية للإنجاز الفعال في الاقتصاد الإسلامي لعام 2024م.

يشار إلى أن المنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي هو منتدى سنويًا رفيع المستوى بدأ منذ عام 2006م يعد بمثابة منصة لحوار السياسات الإستراتيجية حول المعرفة والابتكار في التمويل الإسلامي والتنمية