نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن جلوي يترأس بعثة المملكة المشاركة في خليجية الشباب الأولى بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وصل سمو نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، إلى مدينة دبي الإماراتية، لترؤس بعثة المملكة المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تفتتح رسميًا عند الواحدة من ظهر بعد غد الثلاثاء في دبي أوبرا، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي من خلال 24 لعبة فردية وجماعية.

ويمثل المملكة في الدورة، 145 لاعبًا و33 لاعبة يتواجدون في 20 رياضة، وهي كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة وألعاب القوى والسباحة والجودو والمبارزة والسهام والدراجات والريشة الطائرة والبلياردو والكاراتيه والتايكوندو والشطرنج والجوجيتسو والملاكمة والفروسية والجولف والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى البارالمبية.

يذكر أن منافسات الدورة، قد انطلقت في السادس عشر من أبريل الحالي، وتحقق للمملكة فيها 54 ميدالية (25 ذهبية، 17 فضية، 12 برونزية)، في التايكوندو، والجوجيتسو، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وألعاب القوى البارالمبية.

من جهة أخرى اعتلى المنتخب السعودي للريشة الطائرة، صدارة ترتيب مسابقة الفرق بالدورة الخليجية، عقب فوزه في لقاءاته الثلاثة التي أقيمت اليوم الأحد.

وتغلب أخضر الريشة على نظيره المنتخب الكويتي في اللقاء الأول بنتيجة 75 – 66، ثم فاز على فريق الإمارات (ب)، 75 – 35، أعقبها انتصاره على المنتخب البحريني في اللقاء الختامي لليوم الأول من المسابقة بنتيجة 75 – 52.

ويستكمل الأخضر، مشاركته في الفرق، عندما يلاقي نظيره الإماراتي (أ) عند الثانية من ظهر غد الاثنين، في لقاء يبحث من خلاله عن الفوز وحصد المركز الأول والذهب.

وعلى صعيد الكرة الطائرة تصدر المنتخب السعودي للكرة الطائرة، جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه اليوم على نظيره الإماراتي ضمن لقاءات المجموعة الثانية التي تقام في صالة نادي النصر بدبي بنتيجة 3 – 2.

وجاء تصدر الأخضر، إثر فوزه في لقاءه الأول أمس السبت، بثلاثية نظيفة على نظيره القطري، على أن يلاقي نظيره البحريني عند الحادية عشر من صباح غد الاثنين.

وعلى مستوى كرة اليد تربع المنتخب السعودي لكرة اليد، على سلم ترتيب المسابقة بالدورة الخليجية، إثر فوزه مساء اليوم على نظيره العماني 38 – 24، في لقاءات المجموعة الثانية من المسابقة على صالة نادي البطائح بالشارقة.

وكان أخضر اليد، قد تفوق أمس على المنتخب البحريني بنتيجة 32 – 29، ليلاقي المنتخب الإماراتي عند السادسة من مساء غد الاثنين.

وفي لعبة الشطرنج، أنهى اللاعب مشعل بن دعاس، مشاركته في منافسات اليوم الأول لفئة الشطرنج السريع، التي أقيمت مساء اليوم في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بحصوله على نقطتين وضعته في المركز الخامس على سلم الترتيب.

وتغلب بن دعاس، في لقاءه الأول على الكويتي حسين سليمان 1-0، ثم خسر من الإماراتي سالم البلوشي 1-0، قبل أن يتغلب على نظيره البحريني محمود موسوي بذات النتيجة.

ويواصل بن دعاس، مشاركته بالدورة، عندما يخوض ثلاثة لقاءات في اليوم قبل الختامي للمسابقة، عند الخامسة من مساء غد الاثنين