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أحمد جودة - القاهرة - شروط وطريقة الحصول على منحة الزواج في السعودية

يعتبر موضوع شروط استحقاق منحة الزواج التي تقدمها الهيئات القائمة على التأمين الاجتماعي من القضايا التي تشهد تفاعلًا كبيرًا وبحثًا مستمرًا من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يبدي العديد منهم اهتمامًا بمعرفة الأسس والمعايير التي تحدد أحقيتهم في الحصول على هذه المنحة.

شروط منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية



توجد مجموعة من المعايير الضرورية التي يجب استيفاؤها للتأهل للإعانة الزواجية المقدمة من الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، هذه المعايير تم تعيينها وفقًا للتوجيهات الصادرة عن الهيئات المعنية بهذا الأمر وتتمثل في:



من الأهمية بمكان أن يتم توثيق الارتباط الزوجي في المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.

تمنح المساعدة المالية لمرة واحدة دون الحاجة إلى تقديم طلب للحصول عليها.

من الضروري أن يكون مورد الدخل للفرد المستفيد مشمولًا ضمن نظام الضمان الاجتماعي.

إذا توفي الزوج، تستطيع الزوجة الحصول على منحة الزواج.

في حالة الطلاق، ستكونين مؤهلة للحصول على المنحة ضمن قائمة الأشخاص المستحقين لها.



كيفية التسجيل في منحة الزواج



تقدم الهيئة المختصة بالضمان الاجتماعي مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات العديد من الأفراد سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، والإستفادة من هذه الخدمات، يجب اتباع بعض الخطوات الموضحة كما يلي:

سجل الدخول إلى منصة التأمينات الاجتماعية بطريقة فورية من هنا.

الضغط على الخيار المخصص لمنح الزواج ومن ثم أدخل جميع البيانات اللازمة بشكل دقيق.

قم بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة بشكل دقيق ثم اضغط على زر إرسال الطلب.

ستقوم الجهات المعنية بمراجعة الطلب بعد ذلك.



طرق التواصل مع مؤسسة التأمينات



يمكنك التواصل مع المؤسسة السعودية للتأمينات الاجتماعية عبر عدة وسائل، منها الاتصال على الرقم المجاني 8001243344، أو الدخول إلى الصفحة الرسمية للمؤسسة على منصة تويتر، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم للحصول على المزيد من المعلومات والخدمات.