نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة العيص تتزين بمناظر جمالية على أرصفة الطرق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تزينت شوارع وميادين محافظة العيص بمناظر جمالية على أرصفة الطرق من الأحجار والتربة المأخوذه من طبيعه المنطقه نفسها من حجر المرو والتربة الناعمة للأحجار الحرة التي تشتهر بها محافظة العيص.

ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية وجهود بلدية محافظة العيص الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على المواقع البارزة في المحافظة من خلال تنسيق تلك المواقع وتحسينها وتجميلها وإبرازها بالشكل الذي يتناسب مع أهمية ومكانة المحافظة.

وأسهمت تلك الأحجار والتربة في تجميل مدخل المحافظة الجنوبي بأشكال هندسية ذات طابع جمالي مميز حيث تألقت بألوان متباينة ومختلفة تكسر وحدة اللون الموحد لترسم خطوطًا لونية متنوعة منها الأبيض والأحمر والأسود وتدرجاته مما يمنح أرصفة الطريق منظرًا جماليًا يتمتع بألوان زاهية فتمنح المكان لمسات جمالية جذابة كونها متعددة الأشكال والألوان حيث تعتبر صديقة للبيئة ومأخوذة من الطبيعه نفسها