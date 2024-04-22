نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم خطوات إضافة التابعين عبر بوابة حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساؤلات من قبل مستفيدي برنامج حساب المواطن، بشأن شروط وضوابط وخطوات إضافة تابع في حساب المواطن، للاستفادة من الدعم.

حساب المواطن هو برنامج اجتماعي واقتصادي يتم تنفيذه في المملكة العربية السعودية. يهدف البرنامج إلى دعم وتحسين المعيشة للمواطنين السعوديين من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة.

تعتمد فكرة حساب المواطن على توزيع المساعدات المالية بناءً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد وأسرهم. يتم تقييم مؤهلات الأفراد للحصول على المساعدة بناءً على عدة عوامل مثل الدخل، وعدد أفراد الأسرة، وتكاليف المعيشة.

يمكن للمستحقين للمساعدة التقدم بطلب للحصول على دعم مالي عبر موقع حساب المواطن الرسمي أو تطبيق الهاتف المحمول المخصص. يتم معالجة الطلبات وفقًا للشروط والأحكام المحددة ويتم صرف المساعدات المالية بشكل دوري.

تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر السعودية وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. يعد حساب المواطن جزءًا من جهود الحكومة السعودية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.



شروط إضافة تابع في حساب المواطن

يؤكد برنامج حساب المواطن أهمية توافر مجموعة من الشروط والضوابط المطلوبة، لإضافة تابع في حساب المواطن كما يلي:

– يجب أن يكون التابع المراد إضافته في البرنامج جزءًا من الأسرة.

– يجب أن يكون التابع متواجدًا في سجل الأحوال المدنية الخاص بالأسرة.

– يجب أن يتم تحديث بيانات رب الأسرة في السجل المدني، وذلك قبل العمل على إضافة التابع إلى حساب المواطن.

– يمكن العمل على إضافة المولود الجديد إلى حساب المواطن كذلك كتابه جديد للأسرة.

– قبل قبول طلب إضافة التابع يعمل البرنامج على التحقق من استحقاق الأسرة لدعم البرنامج بالفعل.



خطوات إضافة تابع في حساب المواطن

أما عن خطوات إضافة تابع في برنامج حساب المواطن فيتم ذلك كالتالي:

– في البداية يتم الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني لحساب المواطن من قبل رب الأسرة، من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

– الضغط على خانة تفاصيل الطلب لاختيار بيانات التابعين.

– تسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل صلة القرابة وتاريخ الميلاد وغيرها.

– يتم تأكيد الطلب ثم يتم الضغط على الحفظ لإرسال الطلب.



شروط أهلية حساب المواطن

تتمثل شروط أهلية حساب المواطن أو الشروط العامة للبرنامج إلى 3 شروط يجب أن تستوفي في المقدم سواء رجل أو أنثى، كما يلي:

– يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

– الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

– توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.