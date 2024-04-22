نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستبعدين من حساب المواطن والفئات المستحقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضم قائمة المستبعدين من حساب المواطن العديد من الفئات الذين لا يمكنهم الحصول على الدعم إلا بعد استيفاء الشروط، ويجب هنا أن نذكر أن مسألة الاستبعاد هي مسألة مرتبطة بظروف أخرى قد تتغير في أي وقت بالتالي قد يتمكن الفرد من الحصول على الدعم والعكس يمكن أن يتم استبعاد أحد الأشخاص من الحصول على الدعم إذا تغيرت لديه بعض الشروط.



شروط حساب المواطن

ويتم التسجيل في حساب المواطن لكافة الأشخاص لكن الحصول على الدعم مرتبط بتوافر بعض الشروط والتي من بينها ما يلي:



أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا تتجاوز مدة إقامته خارج المملكة 90 يومًا في العام.

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

أن تتوفر لديه المستندات التي تثبت الدخل والسكن وغيرها من المستندات المطلوبة.

خطوات الحصول على الدعم

تمر عملية الحصول على الدعم بعدة مراحل أساسية كل مرحلة لها ضوابط زمنية ومستندات وشروط كما يلي:

المرحلة الأولى: التسجيل في حساب المواطن

ويتم التسجيل سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني ويتاح التسجيل لأي شخص سواء أكان رب أسرة أو مستفيد مستقل.

المرحلة الثانية: مرحلة دراسة الأهلية

في هذه المرحلة تتم دراسة الأهلية بالنسبة للأشخاص المسجلين في البرنامج للتأكد من انطباق شروط وضوابط البرنامج عليهم وتصدر لهم نتائج الأهلية.

المرحلة الثالثة: تحديد الاستحقاق

وفي هذه المرحلة يتم تحديد مبلغ الدعم الشهري للأسرة أو للمستفيد المستقل بعد صدور نتائج الأهلية ودراسة وضعه المالي حيث يتم النظر بشكل أساسي إلى إجمالي دخل الأسرة وعدد التابعين والتركيب العمري للتابعين.



قائمة المستبعدين من حساب المواطن

ويتم إيقاف الدعم بشكل كامل أو بشكل جزئي عن بعض الفئات في عدة حالات من بينها ما يلي:

تجاوز الدخل الشهري حد الدخل المانع من الحصول على الدعم والذي يقدر بـ20 ألف ريال شهريًا فأي أسرة أو شخص مستقل يتجاوز دخله الشهري هذا الرقم لا يحصل على الدعم.

فقدان واحد أو أكثر من شروط الأهلية حيث تكون حالة الأهلية غير مؤهل ولا يتم صرف الدعم إلا بعد إزالة الأسباب ورفع المستندات في حال طلب ذلك.

الأشخاص الذين يقضون عقوبات في مؤسسات عقابية وغيرهم.

