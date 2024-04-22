تعرف على كيفية التحقق من الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية

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أحمد جودة - القاهرة - التحقق من الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية، سؤال يشغل بال العديد من المواطنين بشأن آلية التحقق من الأهلية والحصول على دعم البرنامج.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين، في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي؛ وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.

ويتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، وسيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).



كيف تتحقق من الأهلية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية؟

قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن من “اضغط هنا“.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” الموجودة في أعلى الصفحة.

اختر تسجيل الدخول باستخدام بوابة “نفاذ الوطني”.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك في بوابة “نفاذ”.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق.

أدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

اضغط على “متابعة”.

من القائمة الرئيسية، اختر “دراسة الأهلية”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بأهليتك لحساب المواطن.

معرفة أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أيضًا أكد حساب المواطن أنه بالإمكان معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق الحساب من خلال “دراسة الأهلية”، ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وذلك بعد تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي وقت سابق، تم إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن، ويمكن معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.

ويتيح البرنامج تقديم اعتراض على مبلغ الدعم بشرط مرور 5 أيام على الدفعة، ويستمر تلقي الاعتراضات على مدار 90 يومًا، وفي حال قبول الاعتراض يتم التعويض بأثر رجعي عن الدفعات المستحقة، كما يمكن تقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد إعلان نتيجة الأهلية بعد مرور 5 أيام أيضًا ولمدة 3 أشهر.