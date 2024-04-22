نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار السيول والعواصف..أمطار تشهدها السعودية بداية من الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت توقعات طقس اليوم في السعودية القلق لدى المواطنين والزائرين، إذ تواصل السيول والعواصف نشاطها مع ظواهر جوية أخرى.



طقس اليوم في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل طقس اليوم في السعودية، إذ مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

ونوه بيان المركز إلى أن الرياح تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مؤشرات أولية لحالة مطرية ابتداءً من يوم الخميس المقبل على عدة مناطق، منها نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

حالة مطرية

وأوضح المركز، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذه الحالة تشمل المدن الساحلية لهذه المناطق، وتمتد إلى مناطق حائل والقصيم وأجزاء من الرياض والحدود الشمالية والجوف.

وقال المركز: إنه سيصدر التقرير الخاص للحالة المتوقعة لاحقًا.

الأحوال الجوية في السعودية

تشير أيضا الأحوال الجوية في السعودية، إلى رياح سطحية على موانئ الخليج العربي، جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويبلغ ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وسيكون البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.