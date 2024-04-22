نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو" السعودية تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في "هنجلي" للبتروكيماويات الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بأن "أرامكو" السعودية تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في "هنجلي" للبتروكيماويات الصينية.

وفي وقت سابق، كشف النائب الأعلى للرئيس لتحويل السوائل إلى كيميائيات في أرامكو السعودية فيصل الفقير، أمس، أن شركة أرامكو السعودية تجري مباحثات استثمارية مع شركات في الهند.

وقال الفقير، لوفود مشاركة في أسبوع الطاقة في الهند بولاية جوا: «نأمل أن نرى بعض الإعلانات بشأن الاستثمار في الشركات الهندية قريبًا من دون تحديد خطط». وتعززالسعودية - أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم والعضو الرئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- استثماراتها في التكرير والبتروكيماويات في أنحاء آسيا من أجل توفير أسواق جديدة لنفطها الخام، إذ ترى أن النمو في الكيماويات أمر أساسي لإستراتيجيتها للتوسع في أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق.