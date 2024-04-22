نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمتابعة من أمير منطقة الجوف.. إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس لمطار الجوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بمتابعة من أمير منطقة الجوف، من المتوقع إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس من مطار الجوف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، نهاية شهر يونيو المقبل بمشيئة الله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وقيادات منظومة النقل