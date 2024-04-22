نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة الملك خالد توقع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الاستشارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت مؤسسة الملك خالد اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات في مجال الخدمات الاستشارية بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة لدى طلاب وطالبات الجامعات في جميع مناطق المملكة.

ومثل المؤسسة في التوقيع صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي، ومن الشركة الرئيس المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا سومانتا روي

ويأتي توقيع الاتفاقية لتعزيز مجالات التعاون المشترك، والتكامل في العمل بين القطاعين الخاص وغير الربحي، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الاستشارات.

وتضمنت الاتفاقية التعاون في تنفيذ مبادرة تحدي الاستدامة "Sustainathon" التي تهدف إلى تعزيز وعي طلاب الجامعات حول التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات وإلهام الشباب لتصور مستقبل مستدام وتصميم وابتكار حلول مستدامة لتلك التحديات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وذلك عن طريق تقديم ندوات للمشاركين عن بعد لمدة ثلاثة أشهر، يليها لقاء لعرض مشاريعهم وأفكارهم على مستوى الجامعات وبحضور لجنة تحكيم لتحكيم الأفكار الفائزة التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والقابلة للتحقيق للعمل على تطبيقها على أرض الواقع