نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يواجه العين الإماراتي غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث فريق الهلال عن ريمونتادا أمام ضيفه العين الإماراتي، عندما يلتقيان غدًا على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 لكرة القدم.

وكان الفريق الإماراتي أوقف سلسلة الفوز القياسية للهلال بتحقيقه 34 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، عندما كسبه ذهابًا على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بنتيجة 2-4، إذ يطمح الهلال، متصدر الدوري السعودي للمحترفين بـ 77 نقطة، إلى قلب النتيجة وبلوغ نهائي القارة.

من جهته بين مدرب نادي الهلال خورخي خيسوس خلال المؤتمر الصحفي، أن ما حدث في مباراة الذهاب باستقبالهم 4 أهداف 3 منها ركلات جزاء أمر لم يحدث سابقًا ويجب الاستعداد له وسيتم تعديل الأخطاء التي حدثت لتلافيها، مؤكدًا ستكون لهم عودة غدًا لثقته باللاعبين الذين سيحدثون الفارق الذي سيصلهم للنهائي، مشيرًا إلى أن العين فريق جيد وصعب واتضح ذلك من خلال لقاءاته السابقة في آسيا.

وأبدى مدرب نادي العين هيرنان كريسبو، استعدادهم لإظهار أفضل ما لديهم غدًا بعد النتائج القوية التي حققوها في البطولة الآسيوية، متطلعًا إلى حسم مواجهة الذهاب والتأهل للنهائي، مبينًا أنهم مطالبون بإظهار ثقتهم بأنفسهم واحترام المنافس لتحدقيق الأهداف