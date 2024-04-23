نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحقية الثقافية السعودية بمعرض تونس الدولي يعقد ورشة عمل حول بناء الحوار ونقل الصورة في الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الملحقية الثقافية السعودية بتونس في جناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب أمس، ورشة عمل حول بناء الحوار ونقل الصورة في التلفزيون بمشاركة كل من عبد الله النهدي، ومحمد الحمادي، وخالد عقدي، والدكتور منصف اللواتي من تونس، وبحضور عدد من المثقفين من تونس والمملكة.

وجرى خلال الورشة تقديم أهمية التكوين الأكاديمي للمحاور في البرامج التلفزيونية وضرورة تمكنه من مجموعة من المهارات من أجل النجاح في إدارة الحوار، خاصةً معرفة خصوصيات الموضوع المطروح، والمهارة في إدارة الحوار، والمعلومات المفترض تقديمها.

وناقش المشاركون علاقة الذكاء الاصطناعي، والخطر الذي قد يشكله على الصحفي المحاور في البرامج التلفزيونية والإذاعية.

ويأتي تنظيم هذه الندوات ضمن البرنامج الثقافي الذي تم تنسيقه من قبل الملحقية الثقافية السعودية بتونس بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة