نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن لمعرفة قيمة دعم البرنامج، فيما يلي خطوات احتساب قيمة المبلغ.

وتقدم بوابة "دوت الخليج في التقرير التالي طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، ورابط الحصول عليها.



طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا ).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

حاسبة الدعم التقديرية

وقالت خدمة المستفيدين ردًّا على أحد المواطنين يسأل عن الحاسبة التقديرية بالقول: “تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية”.

شروط التسجيل في حساب المواطن

وهناك شروط للتسجيل في حساب المواطن يمكن توضيحها كالتالي والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

• أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

• أن يكون المستفيد مقيمًا في السعودية بشكل دائم.

• لا يعمل في قطاع حكومي أو خاص.

• أهمية توفر المستندات والأوراق المطلوبة في الموقع الرسمي.

• يلزم وجود حساب بنكي ساري لدى المتقدم في بنك من بنوك السعودية.

• لا يكون مقيمًا في دور من دور الإيواء الحكومية، أو حتى الخاصة.

برنامج حساب المواطن يتيح أيضًا ca.gov.sa تقديم اعتراض من قبل المستفيد على قيمة الدعم أو حتى الاستفسار عبر خدمة صوتك مسموع.



خطوات تقديم الاعتراض

التوجه لبوابة حساب المواطن الإلكترونية “هنا الرابط“.

الضغط على (دخول).

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق المرئي.

الانتقال إلى دراسة الأهلية.

الضغط على حالة الأهلية.

الاطلاع على أسباب عدم الأهلية.

النقر على تقديم اعتراض واتباع باقي الخطوات.

احتساب قيمة الدعم في حساب المواطن

احتساب دعم حساب المواطن

وبالنسبة إلى احتساب قيمة الدعم، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة. وهنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري، وتعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخل الأسرة، ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

توقف الدعم

وهناك أسباب قد تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيد ومنها ما يلي:

– التحايل واتخاذ طرق غير شرعية وقانونية للاستفادة من الدعم.

– مخالفة القواعد والقوانين في المملكة.

– تقديم اعتراض في وقت غير الوقت المحدد له.

– القيام بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن الممتلكات والدخل في حساب الموطن.

– عدم تحديث البيانات المطلوب.

– أي تغيير يطرأ في دخل الأسرة لم يتم التعريف به.

– زيادة في دخل المستفيدين سواء المستفيد الرئيس أو التابعين.

التسجيل فى حساب المواطن في السعودية

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

ويؤكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات دوريًّا، خاصة في حالة حدوث أي تغيير في دخل المستفيد أو الحالة الاجتماعية وغيرها.

1- الدخول على الموقع الرسمي لـ حساب المواطن، عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

2- القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اكتب رمز التحقق.

3- اختيار التعديل أو استكمال الطلب.

4- قم بتعديل البيانات المطلوبة.

5- راجع البيانات التي قمت بتحديثها للتأكد من صحتها.

6- أخيرًا يتم النقر على زر تحديث أو تسجيل لإدخال البيانات الجديدة.

البيانات المطلوبة لتحديث حساب المواطن

وأخيرًا نتحدث عن البيانات المطلوبة للتحديث في بيانات مستفيدي حساب المواطن، والتي يؤكد البرنامج على تحديثها بصفة دورية خاصة في حالة حدوث أي تغيير في البيانات الخاصة بالمستفيد والتابعين، وتشمل هذه البيانات ما يلي:

البيانات الشخصية للمستفيد من اسم وتاريخ مولد وعنوان سكن وغيرها.

طبيعة العمل وإجمالي الدخل لكل أفراد الأسرة.

بيانات الممتلكات والعقارات والأنشطة التجارية والأرباح وغيرها.

بيانات الأفراد التابعين من اسم وعمر وحالة اجتماعية والسن.

الحساب البنكي للمستفيد والتابعين إن وجد.

