انت الأن تتابع خبر عاجل.. "المرور السعودي" يجيب.. إذا لم أُسدد المخالفات هل ستحجزون على حسابي البنكي بعد انتهاء المهلة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساءل أحد المواطنين على الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية على منصة إكس بشأن وجود مخالفات مرورية عليه بمبلغ كبير لا يمكنه سداده على دفعة واحدة، فهل في هذه الحالة سيتم الحجز على المركبة والتنفيذ على حسابه البنكي؟! ومن خلال السطور التالية نستعرض رد الإدارة العامة للمرور وأهم التفاصيل الخاصة بسداد المخالفات المرورية.

عدم سداد المخالفات المرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور ردا على تساؤل المواطن بشأن وجود مخالفات مرورية بقيمة عالية لا يستطيع سدادها مرة واحدة بضرورة سداد المخالفات المرورية في فترة صلاحية مدة التخفيض بنسبة 50%، وفي حال انتهاء فترة التخفيض سيتم رجوع قيمة الغرامة المالية لقيمتها الفعلية قبل التخفيض.

4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%

حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية 4 مخالفات لا يمكنها الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 ٪، وهذه المخالفات هي:

التفحيط.

في حال قام قائد المركبة بالقيادة تحت تأثير مخدر أو عقار تم حظر استخدامه أثناء القيادة تحت تأثيرها.

في حال تجاوز قائد السيارة للسرعة التي تم الإعلان عنها مسبقا بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطرق المحدد القيادة فيها بسرعة لا تتجاوز 120 كلم/ساعة.

في حال قام قائد المركبة بتجاوز السرعة المعلنة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطرق المحدد القيادة فيها بسرعة لا تتجاوز 40 كلم/ساعة.

تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودية بأنه قد تم البدء في تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ من قيمة الغرامة المتراكمة بداية من يوم الخميس الماضي 18 أبريل 2024 والتي تستمر لمدة 6 أشهر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2024، كما أكدت الإدارة بأنه في حال رغب المخالف في الاستفادة من قرار خفض قيمة المخالفة يجب عليه أن يقوم بسداد قيمة الغرامة خلال الستة أشهر المحددة لإطلاق التخفيض، مع التأكيد على عدم ارتكاب أي مخالفة قد تتسبب في إحداث مخاطر على السلامة العامة.

وأكدت الإدارة بأن سداد المخالفات المرورية يظهر بشكل آلي عبر نظام سداد للمدفوعات (سداد) أو من خلال منصة إيفاء، كما حذرت من التعامل مع أيّ روابط أخرى أو مكالمات هاتفية ومواقع غير رسمية.

تطبيق قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 25%

وفقا للمادة 75 من المرور السعودي، فإنه قد تم الإعلان عن البدء في تطبيق تخفيض بنسبة 25٪ على بعض المخالفات المرورية فوريا عند البدء في تسجيلها، على أن يتم تطبيقها على جميع مخالفات السير التي نصت عليها المادة في جدول المخالفات المرورية، كما أكدت على انتهاء هذا التخفيض بعد انقضاء مدة 15 يوما كفترة سداد، في حال لم يقم قائد المركبة بالتقدم بطلب مدة 90 يوما سماح، أو بعد انقضاء مدة 30 يوما من مدة السماح المحددة بـ 90 يوما للسداد.

ماذا يحدث اذا لم تسدد المخالفات المرورية؟

يتم إحالة قائد المركبة إلى المحكمة المختصة بإيقاف خدماته حتى يتم سداد قيمة المخالفات.

كم مدة عدم سداد المخالفات المرورية؟

يتم منح مدة 30 يوما لسداد قيمة المخالفة المرورية المسجلة على المركبة.

هل يمكن تجزئة المخالفات؟