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أحمد جودة - القاهرة - راتب المحاسب في السعودية 1445-2024.. تحدد حسب الخبرة والشهادة العلمية

هناك طلب من الكثير من الناس لمعرفة كم راتب المحاسب في السعودية، حيث تعتبر مهنة المحاسبة ضرورية في كل من الشركات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسنقدم في مقالنا معلومات حول رواتب المحاسبين في السعودية1445.

كم راتب المحاسب في السعودية 2024؟



كثيرًا ما يتساءل العديد من الأفراد الذين يفكرون في العمل في المملكة العربية السعودية عن رواتب المحاسبين في المملكة، وفيما يلي، سوف نتعرف إلى متوسط ​​راتب المحاسبين في المملكة العربية السعودية:



وحسب المديرية العامة للمملكة، فإن متوسط رواتب العاملين في مجال المحاسبة في السعودية هو 10،600 ريال سعودي، كما أوضحت المديرية أن رواتب المحاسبين في السعودية تتراوح عادةً بين 5100 و16700 ريال سعودي، حيث يعتمد راتب المحاسب على سنوات الخبرة، حيث تعد الخبرة عاملًا مهمًا في التأثير على الراتب.

كم راتب المحاسب في السعودية حسب الخبرة؟



سيتم تحديد راتب المحاسب في المملكة العربية السعودية بناءً على سنوات الخبرة من خلال النقاط التالية:



مع خبرة سنتين متوسط الراتب 5،970 ريال سعودي.

للأفراد الذين لديهم خبرة من 2 إلى 5 سنوات، متوسط الراتب 8،560 ريال سعودي.

أولئك الذين لديهم خبرة من 5 إلى 10 سنوات يحصلون على متوسط راتب قدره 11،100 ريال سعودي.

الأفراد الذين لديهم خبرة من 10 إلى 15 سنة يحصلون على متوسط راتب قدره 13،700 ريال سعودي.

المحاسبون الذين لديهم 15 عامًا من الخبرة يحصلون على متوسط راتب 14،500 ريال سعودي.

أولئك الذين لديهم 20 عامًا من الخبرة يحصلون على متوسط راتب قدره 15،900 ريال سعودي.



العوامل التي تؤثر على راتب المحاسب في السعودية

بالنظر إلى تناولنا موضوع كم راتب المحاسب في السعودية، سنتناول العوامل المؤثرة على رواتب المحاسبين في المملكة:

تلعب الخبرة دورًا حاسمًا في تحديد راتب المحاسب، حيث تقدر الخبرة العملية أكثر من المعرفة النظرية، خاصة في البيئة المهنية.

كلما طالت مدة خدمة الفرد في الشركة، كلما زاد راتبه.



راتب المحاسب في السعودية حسب الشهادة



من الواضح أن مستوى التعليم له تأثير على الرواتب، ولكن إلى أي مدى؟ قمنا بمقارنة رواتب المحاسبين بناءً على مؤهلاتهم التعليمية وإليكم النتائج التي توصلنا إليها:

الفئة الأولى: الشهادة الثانوية.

وفي هذا المستوى يصل متوسط الراتب إلى 7،420 ريال.

الفئة الثانية: الشهادة المهنية.

ويرتفع الراتب لهذه الفئة إلى 8580 ريالًا بنسبة زيادة 16% عن الفئة السابقة.

الفئة الثالثة: درجة البكالوريوس.

وبهذا المستوى يرتفع الراتب إلى 12500 ريال بنسبة زيادة قدرها 46% مقارنة بالفئة السابقة.

الفئة الرابعة: درجة الماجستير.

للأفراد الحاصلين على درجة الماجستير يصل الراتب إلى 15400 ريال بزيادة قدرها 23% عن الفئة السابقة.