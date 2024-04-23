أحمد جودة - القاهرة - تأشيرة العمرة الإكترونية عبر منصة التأشيرات 1445..اتعلم عنها الآن

تقدم وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهات الحكومية أو الانتظار لفترات طويلة، ومن بين هذه الخدمات خدمة وزارة الداخلية الاستعلام عن تأشيرة عمرة، التي تعتبر من أهم الخدمات التي يبحث عنها المسلمين الراغبين في أداء العمرة خاصة في موسم الحج والعمرة، وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل خدمة وزارة الداخلية الاستعلام عن تأشيرة عمرة.

الاستعلام عن تأشيرة عمرة



يعد الاستعلام عن تأشيرة عمرة هي إحدى الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الوزارة للراغبين في أداء العمرة خلال موسم الحج والعمرة، كما تسهل الوزارة عليهم الإجراءات اللازمة من خلال الهاتف، وتأتي الخطوات فيما يلي:



الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة التأشيرات.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الاستعلام تأشيرة عمرة، وإدخال رقم طلب التأشيرة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الجواز، والرقم المرجعي الذي تم الحصول عليه عند التقديم للتأشيرة.

إدخال الرمز المرئي للتحقق من الهوية.

الضغط على زر استعلام.

سيتم عرض جميع المعلومات المتعلقة بتأشيرة العمرة مثل تاريخ الإصدار والانتهاء والمدة والحالة.



استعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونيًا



يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية أبشر من خلال متصفح البحث لديك على هاتفك.

من ثم التوجه إلى قسم أبشر أفراد وتسجيل الدخول باستخدام الهوية الوطنية أو الإقامة وكلمة المرور.

يتطلب بعد ذلك الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم يقوم المتقدم بالضغط على خيار الاستعلام عن طلب.

بعد ذلك قم باختيار نوع الطلب تأشيرة العمرة.

يتطلب من المتقدم إدخال رقم جواز السفر.

بالتالي الضغط على زر بحث.

وهنا سوف يتم عرض جميع المعلومات التي تتعلق بتأشيرة العمرة مثل تاريخ الإصدار والانتهاء والمدة والحالة.