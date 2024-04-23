نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الرياض اليوم، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع مدير إدارة الجزيرة العربية بوزارة الخارجية غازي العنزي.